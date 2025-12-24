Enna: ripartono le attività dell’associazione “Credere Negli Studenti”

PUBBLICITÀ

Dopo mesi di preparazione e riorganizzazione, l’associazione studentesca “Credere Negli Studenti”, nata nell’ottobre del 2024, annuncia ufficialmente la ripresa delle proprie attività.

PUBBLICITÀ

Fondata con l’intento di creare uno spazio inclusivo, dinamico e vicino alle esigenze dei giovani, l’associazione torna oggi con una visione rinnovata e una squadra pronta a mettersi in gioco.

PUBBLICITÀ

Fin dalla sua nascita, “Credere Negli Studenti” ha posto al centro della propria missione un principio semplice ma fondamentale: ascoltare gli studenti e sostenerli in modo concreto.

A guidare questa nuova fase dell’associazione è Emanuele Mingrino, nuovo Presidente che con entusiasmo e determinazione ha dichiarato: “Credere Negli Studenti non è solo un nome ma un impegno. Ripartiamo con la volontà di essere presenti, di ascoltare e di agire. Vogliamo che ogni ragazzo sappia di non essere solo, che qui c’è un gruppo pronto a sostenerlo, a valorizzarlo e a lottare per i suoi diritti. Questa associazione è di tutti, e insieme possiamo renderla un motore di cambiamento positivo.”

Mingrino sarà affiancato dal Vicepresidente Gabriele Vasapollo e dal Segretario Manuel Longi. Oltre al nuovo direttivo, altri ragazzi contribuiranno a questa ripartenza, dando vita a gruppi di lavoro che si occuperanno di comunicazione, eventi e supporto studenti.

A sostegno di questa ripresa arriva anche la voce del Vicepresidente Gabriele Vasapollo e del Segretario Manuel Longi, che in una dichiarazione congiunta affermano: “Nei prossimi mesi l’associazione presenterà un calendario ricco di attività, tra cui una raccolta alimentare promossa in collaborazione con l’Azione Cattolica. La ripartenza di Credere Negli Studenti rappresenta un segnale importante: la volontà di non arrendersi alle difficoltà e di continuare a credere nella forza delle nuove generazioni”.