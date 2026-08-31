Enna, ripartono i nidi comunali: 70 posti tra Girotondo e Biricoccolo

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Con l’avvio del nuovo anno scolastico riprendono le attività dei nidi comunali di Enna. Girotondo, a Enna alta, e Biricoccolo, a Enna bassa, hanno riaperto con 70 posti complessivi.

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Girotondo dispone di 30 posti a fronte di 49 richieste pervenute per la prossima annualità. Biricoccolo mette a disposizione 40 posti, con 9 richieste in attesa.

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A coloro i quali non si trovano in posizione utile per l’accesso a queste due strutture, il Comune di Enna riconosce un voucher, cioè un contributo economico diretto, da utilizzare per l’accesso alle tre strutture-nido convenzionate. L’Ente sta proprio in questi giorni procedendo alla liquidazione dei voucher relativi all’annualità precedente: 13 per le famiglie che hanno frequentato il nido Quercia e 17 per quelle del nido Bagaglino.

Per l’amministrazione il nido non è solo un servizio, è un sostegno concreto alle famiglie che permette ai genitori di organizzare il rientro al lavoro o la ricerca di una nuova occupazione, favorendo di certo l’iniziativa imprenditoriale. È soprattutto un ambiente educativo dove il bambino cresce a contatto con i coetanei e con il personale educativo, in una fase propedeutica al percorso scolastico.

Guardando al futuro, procedono i lavori per il collaudo del nuovo nido di Valverde, realizzato con fondi PNRR dalla precedente amministrazione. L’attuale Giunta sta curando la fornitura degli arredi. La nuova struttura consentirà di aumentare i posti disponibili sul territorio.

“Inoltre stiamo acquistando una quantità imponente di libri da destinare ai nidi comunali — dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Marinella Adamo — Attraverso un protocollo d’intesa con l’associazione nazionale Nati per Leggere realizzeremo infatti momenti di lettura dedicati anche ai bambini di questa fascia d’età”.

“Lavoreremo inoltre in sinergia con l’Università Kore — aggiunge l’assessore — in particolare con la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria diretta dalla professoressa Marinella Muscarà e con la professoressa Viviana La Rosa, per strutturare interventi formativi rivolti al personale educativo impiegato nei nidi. A loro va la nostra gratitudine per l’immediata disponibilità accordata”.

Tutte le informazioni in merito sono disponibili sulla pagina dei Servizi educativi del sito istituzionale del Comune di Enna.