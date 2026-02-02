Enna, ripartono i lavori sulla Panoramica: il PD rivendica il risultato

PUBBLICITÀ

Il Partito Democratico di Enna esprime soddisfazione per la consegna dei lavori della Strada Provinciale n. 28, conosciuta come Panoramica, infrastruttura ritenuta strategica per la viabilità e la sicurezza del capoluogo.

In una nota, che si riporta di seguito, il segretario cittadino del PD, Giuseppe Seminara, sottolinea il valore dell’intervento e il lavoro svolto a livello provinciale, collegando il risultato all’azione amministrativa del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Accogliamo con piena soddisfazione la consegna dei lavori della S.P. n.28 conosciuto come Panoramica, un’infrastruttura strategica e attesa da tempo che rappresenta un nodo fondamentale per la viabilità e la sicurezza del capoluogo ennese.

Questo risultato concreto e significativo arriva a meno di un anno dall’insediamento del Partito Democratico alla guida del Libero Consorzio Comunale di Enna e dimostra come una guida seria, determinata e responsabile sia in grado di dare risposte reali al territorio.

La ripartenza dei lavori è frutto della caparbietà, dell’impegno costante e del lavoro politico e amministrativo del presidente del Libero Consorzio, Piero Capizzi, e dell’unico consigliere provinciale espressione della città di Enna, Salvatore Cappa, che non hanno mai smesso di credere nella possibilità di sbloccare un’opera essenziale per la nostra comunità.

Come Partito Democratico di Enna città rivendichiamo con orgoglio questo risultato, consapevoli che il buon governo dei territori passa dalla capacità di trasformare le promesse in fatti e di mettere al centro le esigenze quotidiane dei cittadini.

Questo intervento rappresenta anche un segnale politico chiaro in vista delle elezioni comunali di Enna che si svolgeranno nel prossimo mese di maggio. È la dimostrazione concreta di cosa significhi affidare le istituzioni a una classe dirigente credibile, competente e capace di assumersi responsabilità di governo. L’esperienza maturata al Libero Consorzio indica una strada possibile anche per il futuro della nostra città: un’amministrazione che sappia programmare, decidere e realizzare. Su questa visione, fondata sui fatti e non sugli annunci, il Partito Democratico continuerà a lavorare per costruire un progetto solido e all’altezza delle aspettative degli ennesi.