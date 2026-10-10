Enna, ripartono i corsi di minibasket della Consolini

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La S.S.D. Polisportiva “A. Consolini” riprende l’attività di Minibasket a partire da lunedì 12 ottobre.

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I corsi sono rivolti a bambini e bambine dai cinque anni in su e accompagneranno la nuova stagione sportiva della società ennese, tra allenamenti, manifestazioni e campionati federali.

Lo staff tecnico sarà composto da Francesco Milano, istruttore nazionale e allenatore di base, Lucia Rizzotti, istruttore regionale, e dai nuovi componenti Gabriele Latragna e Giulia D’Amore.

L’attività sarà dedicata alla crescita motoria e sportiva dei giovani partecipanti, con un percorso che potrà proseguire nelle diverse categorie della società fino alla prima squadra neroarancio.

«Siamo contenti di quello che stiamo facendo – dichiara il club –. Il percorso del Minibasket è ormai una realtà ben consolidata nella nostra città. I tanti ragazzi che, usciti dal settore del Minibasket, sono approdati nel vivaio dei campionati Under, oggi inseguono concretamente il sogno di entrare in prima squadra. Inoltre, una buona parte dei nostri Under 14 viene continuamente chiamata nei raduni federali regionali: questo è l’ennesimo sinonimo del grande lavoro che stiamo portando avanti».