Enna: ripartono “I Concerti del venerdì al Colajanni”

Riparte la nuova stagione de “I Concerti del venerdì al Colajanni”, seconda edizione. Una stagione concertistica a tema che vede protagonisti gli studenti del Liceo musicale Napoleone Colajanni di Enna diretto dalla prof.ssa Maria Silvia Messina. L’iniziativa è nata da un’idea di Mario Scirè, docente di chitarra, con la collaborazione di Maria Giordano, docente di storia della musica, e di Carmelo Capizzi, docente di flauto.

Dopo il successo dello scorso anno la stagione proposta alla cittadinanza ennese viene ampliata di un’ulteriore data, portando da tre a quattro gli appuntamenti nel 2024.

Il referente del progetto, professore Mario Scirè, dichiara: “Vogliamo che per gli alunni della nostra scuola e per i giovani del territorio ennese, accade qualcosa. Il progetto mira anche a far materializzare nei giovani musicisti un ‘vissuto’. Attraverso questa attività, l’inesperienza iniziale di loro giovani, viene compensata dall’entusiasmo facendo così scaturire ottimi risultati. Credo fortemente, che tutto ciò avviene, se c’è una coscienza collettiva, consapevole che è compito di noi insegnanti saper coinvolgere tutti e offrire sempre e con competenza il sapere alle generazioni future. Stiamo già lavorando a qualche interessantissima novità per il prossimo anno scolastico”.

I concerti si terranno nelle seguenti date: 26 gennaio repertorio rinascimentale barocco, 23 febbraio repertorio classico, 22 marzo repertorio romantico, 18 aprile repertorio moderno-contemporaneo. Si terranno presso l’auditorium del Liceo Musicale in Via Ingrà a Enna Bassa.