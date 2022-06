Enna: “Ripartiamo dallo Sport”, al via oggi il campionato nazionale di atletica leggera

“Ripartiamo dallo Sport”, il grande contenitore sportivo promosso nella città di Enna da Uisp Sicilia dal 27 maggio al 5 giugno arriva al suo momento finale. Infatti da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani al Campo Comunale di Atletica Leggera di Enna bassa si disputa il Campionato Nazionale di Atletica Leggera Uisp sia giovanile che master. Prevista la partecipazione di oltre 200 atleti sia del settore maschile che femminile di cui circa la metà da oltre lo stretto.

Ma prima di arrivare a questo momento numerose le iniziative promosse in questi giorni dagli organizzatori. Giovedì scorso grande successo sia per la manifestazione di nuoto alla piscina comunale coperta che per “Città in Danza” al campo di atletica leggera di Enna bassa. Inoltre tantissime persone dapprima per curiosare ma successivamente per provare alla parete di arrampicata sportiva allestita sempre nell’impianto sportivo di atletica.

Venerdì nella mattina la presentazione all’IIS Lincoln del bilancio finale del progetto “Differenze” che ha visto la partecipazione, oltre che del Comitato Uisp Enna, della stessa scuola con circa 40 studenti e dell’associazione antiviolenza Donneinsieme Sandra Crescimanno, con la partecipazione della responsabile nazionale Pari Opportunità Uisp Manuela Clayset. Sempre venerdì mattina, al Lago Nicoletti, attività promozionale e dimostrativa di canoa grazie alla collaborazione con il Circolo Nautico Tre Laghi.

Sempre Manuela Clayset nel pomeriggio all’ex Convento dei Cappuccini ha anche partecipato alla tavola rotonda sui temi dello sport e pari opportunità moderata dal docente della Kore e delegato provinciale Cip Francesco Sgro, con la partecipazione anche dell’assessore alle politiche sociali Giampiero Cortese e, in video conferenza, della campionessa di Sitting Volley Eva Ceccatelli e della responsabile delle comunicazione della ditta Ro.Ga Silvia Vicari. Nel frattempo al campo di atletica leggera momento dedicato allo yoga e ancora all’arrampicata sportiva.

“Sono stati giorni molto intensi di attività – commenta il presidente di Uisp Sicilia Enzo Bonasera – adesso il momento più importante di tutti i quasi dieci giorni con il Campionato Nazionale di Atletica Leggera che per la prima volta nella sua quasi settantennale storia arriva in Sicilia e in particolare a Enna. Un onore per la Uisp Siciliana. Concentriamoci su questo ultimo evento e dopodichè tireremo le somme”.