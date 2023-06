Enna: riparte la campagna di tesseramento di Gioventù Nazionale

Riparte ad Enna la campagna tesseramento 2023 di Gioventù Nazionale, promossa dal circolo cittadino “Memento Audere Semper”. L’appuntamento sarà sabato in Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 18.30 alle 20.30.

“Ci diamo appuntamento – comunica il circolo – non solo per avviare la campagna tesseramento del nostro movimento, ma anche per promuovere una serie di nostre iniziative sul piano politico, il cui principale obiettivo è il ripopolamento giovanile dei piccoli comuni montani, oggigiorno vittime di un declino al quale noi giovani generazioni non vogliamo arrenderci”.