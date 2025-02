Enna: riparte il Salone della Musica, primo appuntamento il 19 febbraio al Teatro Neglia

PUBBLICITÀ

Rilanciare il Salone della Musica e la sua funzione di diffondere sempre più ad Enna la bellezza della grande musica (dalla classica al pop, passando per jazz, soul, rock), attraverso percorsi di ascolto consapevole accessibili a tutti, soprattutto a chi non ha particolari competenze tecniche. Qutraviataesto è il progetto che il direttivo dell’Associazione, presieduta da Aldo Petralia (con Elisabetta Russo, vicepresidente) vuole riproporre nel capoluogo agli amanti della musica di ogni genere.

Sarà il Teatro Neglia di Enna ad ospitare il prossimo 19 febbraio la serata in cui si inizierà il viaggio con lo spettacolo “dal dolore di Traviata alla gioia di Beethoven”. A condurre la serata Massimo Sicurezza, appassionato e componente del Salone della Musica che introdurrà i vari brani. Al pianoforte ci sarà Anna Sicurezza, mentre le letture saranno curate dall’attrice Elisa Di Dio.

Diversi gli appuntamenti in programma per la stagione, in cui Marcello Stella, Luca Alerci, Mauro Schembri e Elio Cunsolo ad ogni serata affronteranno argomenti e generi diversi della musica.

Lo spettacolo inaugurale, con ingresso libero, avrà inizio alle ore 19.