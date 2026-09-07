Enna, riparte il Circolo della Stampa con la presentazione di “SSN 4.0” di Fabrizio Pulvirenti

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Ripartono venerdì 11 settembre alle 18:30 nella sede di “Hennaion” (piazza San Domenico 2 ad Enna alta) le attività del Circolo della Stampa di Assostampa Enna con la presentazione di “SSN 4.0 – Proposte per la rifondazione del Servizio Sanitario Nazionale” di Fabrizio Pulvirenti.

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A dialogare con l’autore, medico infettivologo, sarà la presidente del consiglio regionale di Assostampa Sicilia Tiziana Tavella, mentre ad aprire l’appuntamento sarà il segretario provinciale di Assostampa Enna Gianfranco Gravina.

Al centro del libro una certezza: per decenni il Servizio Sanitario Nazionale è stato un modello di equità e universalismo. Oggi, però, questa certezza si scontra con sfide profonde per la sanità pubblica: pressioni economiche, disuguaglianze territoriali, carenza di professionisti, migrazioni sanitarie e un crescente peso del privato. La pandemia ha messo in luce fragilità strutturali e un’infodemia che mina la fiducia pubblica. Il libro offre una lettura critica e accessibile del presente e del futuro del SSN, esplorando anche temi spesso ignorati, come la salute in carcere, e proponendo riflessioni e idee per rinnovare un sistema ancora essenziale per la comunità.

Nel libro, Pulvirenti propone una lettura “clinica” del SSN: anamnesi, diagnosi e terapia. Il sistema sanitario italiano, alla vigilia dei suoi 50 anni, viene descritto come un organismo ancora vitale ma segnato da profonde fragilità. Accanto alla diagnosi lucida e senza sconti, il libro offre una serie di proposte concrete per rilanciare il SSN.

Il libro, pubblicato da Edizioni ETS con la prefazione dell’ex Ministra della Salute Beatrice Lorenzin, è il terzo che l’autore ha dedicato al tema della sanità, dopo “La crisi del Sistema Sanitario Nazionale” (2018) e “SSN Game over” (2022).

Fabrizio Pulvirenti, medico catanese, nel 2014 fu infettato da Ebola mentre prestava servizio volontario con Emergency in Sierra Leone, per poi guarire. Per Feltrinelli ha pubblicato una testimonianza nel volume di Roberto Satolli e Gino Strada, “Zona rossa” (2015) e, nella collana digitale Zoom Macro, “La mia battaglia contro Ebola” (2015).