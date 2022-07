Enna: riapre il cantiere della Panoramica, soddisfazione di “Nuova Cittadinanza”

Il gruppo di “Nuova cittadinanza” al Consiglio Comunale di Enna, composto da Dario Cardaci e Gaetana Palermo, dopo aver preso parte all’incontro tenutosi oggi presso il Libero Consorzio di Enna e relativo all’iter per la ricostruzione della Sp 28, meglio conosciuta come “Panoramica”, esprime grande soddisfazione per i contenuti conclusivi della riunione.

Il gruppo consiliare ritiene infatti “che sia giunto il momento di superare ogni polemica per andare speditamente innanzi, nell’interesse della città e di tutti coloro i quali hanno in essa un punto di riferimento. Nonostante il notevole ritardo, rispetto al quale abbiamo espresso le nostre critiche in ogni sede, continuare ad alimentare incomprensioni e scontri istituzionali, risulta oggi fuor di luogo e privo di prospettiva”.

“Apprezziamo lo sforzo in atto – proseguono i consiglieri – per colmare il tempo infruttuosamente trascorso e giungere finalmente alla realizzazione dell’opera. Il cronoprogramma esposto dai tecnici del Consorzio e la dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione per la copertura dei costi nel frattempo aumentati , ci porta a credere che entro il mese di Settembre, data per la quale il nuovo progetto, già in fase di ultimazione, troverà definitivo completamento, il cantiere possa essere ripristinato con l’inizio dei lavori”.

“La presenza dei parlamentari che rappresentano la nostra provincia all’ARS – spiegano Cardaci e Palermo – e soprattutto l’impegno dimostrato e confermato dall’On. Assessore Marco Falcone, ci convincono nel dire che stavolta si è sulla giusta strada. Esprimiamo vero rammarico per la mancata partecipazione della maggioranza, del Sindaco e dell’Amministrazione, ribadendo che questa era la buona occasione per fare il punto della situazione e trovare in una figura ‘terza’ come l’On. Falcone un nuovo punto d’incontro fra tutte le istituzioni interessate”.

“Confermiamo fin da subito – concludono – il nostro massimo impegno per far si che quanto oggi stabilito venga rispettato e realizzato secondo i termini fissati”.