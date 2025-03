PUBBLICITÀ

A causa di lavori urgenti di riparazione della condotta fognaria in via Trieste n. 63/67 ad Enna, sono stati istituiti le seguenti variazioni alla viabilità: dalle ore 07.00 a fine lavori (12 marzo) divieto di transito e sosta nel tratto di via Trieste ricompreso tra i civici 59 e 115; dalle ore 07.00 a fine lavori (12 marzo) senso unico di marcia nella via Legnano in direzione via Roma.

Foto di repertorio