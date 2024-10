Enna: riparazione balaustra del Viale Savoca, interrogazione di Greco (Pd)

PUBBLICITÀ

Il consigliere comunale del Partito Democratico, Marco Greco, ha presentato un’interrogazione consiliare riguardo alla mancata riparazione di una parte della balaustra del viale Paolo e Caterina Savoca ad Enna, situata più in alto rispetto a quella recentemente riparata, anch’essa danneggiata da un sinistro stradale.

“Ho depositato un’interrogazione consiliare per sapere a che punto è l’iter amministrativo per il ripristino della balaustra e per conoscere la data prevista di consegna dei lavori” ha dichiarato Greco.