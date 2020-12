Enna: rinvio pagamento bollette acqua per chi è in difficoltà, presentata mozione in consiglio comunale

I capi gruppo al Consiglio Comunale di Enna di Partito per Enna, Liberamente, Siamo Enna, Enna Viva e Uniti per Enna, visto il periodo di crisi, hanno presentato una mozione per rinviare il pagamento delle bollette dell’acqua per le famiglie indigenti e i commercianti in difficoltà, e salvaguardare l’utenza con la garanzia di un quantitativo minimo vitale di acqua.

Nello specifico, con la mozione si impegna il Sindaco in sede di Assemblea Territoriale Idrica di Enna, nella qualità di presidente, a verificare la possibilità di impegnare il gestore del Servizio Idrico Integrato al rinvio a Marzo 2021 dei pagamenti delle bollette delle famiglie in accertato stato di indigenza, ovvero ai nuclei familiari in difficoltà economica in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso, nonché delle attività produttive artigianali e commerciali che hanno visto la loro attività sospesa o ridotta sempre in conseguenza della pandemia da Covid-19; impegnare il gestore a sancire una moratoria, fino a Marzo 2021, delle procedure di sospensione delle forniture alle utenze che abbiano maturato una morosità nel periodo dell’emergenza sanitaria; assicurare, allo scadere di detta moratoria, l’applicazione di quanto previsto dall’ARERA, ovvero che il gestore provveda al distacco dell’utenza soltanto dopo il mancato pagamento di bollette per “importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato”; impegnare il gestore affinché, allo scadere della moratoria di cui a punti precedenti, il taglio delle forniture sia subordinato all’adeguamento alla limitazione della fornitura al fabbisogno minimo garantito di 50 litri/abitante/giorno, come previsto dalla citata delibera dell’autorità per tutte le utenze che ne hanno diritto; eliminare la quota relativa alla voce “spese per riallaccio” a carico delle utenze che rientrano dalla situazione di morosità, tramite pagamento rateale o in unica soluzione.