Enna: rinviato per previsioni meteo sfavorevoli l’evento astronomico della Pro Loco alla torre

La Pro Loco Enna Proserpina comunica che, a causa delle previsioni meteo di domani sera, martedì 10 settembre, che indicano cielo nuvoloso, impedendo così la visione degli astri, l’evento “…e quindi uscimmo a riveder le stelle” in programma alla Torre di Federico è stato rimandato a data da destinarsi.

“La nuova data – comunica la Pro Loco – sarà annunciata non appena i professionisti che abbiamo coinvolto per le postazioni astrofisiche ci confermeranno una finestra meteorologica adatta per godere al meglio lo spettacolo astrale”.