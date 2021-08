Enna: rinviato anche quest’anno il festival canoro “Madonna de’ Carusi”

Anche quest’anno non sarà possibile purtroppo, a causa della pandemia, l’organizzazione del Festival Canoro “Madonna de’ Carusi”, manifestazione riservata ai bambini di età compresa dai 5 anni ai 15 anni.

“Con grande rammarico anche quest’anno non si svolgerà la 40° edizione – comunica il rettore della confraternita Maria SS. delle Grazie Paolo Vicari – mi dispiace soprattutto per i ragazzi che ogni anno hanno partecipato con molto entusiasmo. Purtroppo – prosegue Vicari – nella qualità di rettore e organizzatore non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie. Mi auguro che il prossimo anno si ritorni alla normalità per poter organizzare nel miglior dei modi un appuntamento ormai fisso dell’estate ennese”.