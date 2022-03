Enna: rinviato ad altra data il Rally di Proserpina

Sabato scorso si sono chiusi i termini delle iscrizioni per la partecipazione al 27° Rally di Proserpina, 1° Prova del Campionato Siciliano Rally. Importanti e qualificate le presenze registrate, fa sapere il Consorzio Ente Autodromo, come quelle di Totò ed Ernesto Riolo, Maurizio Ciffo, Giuseppe Gianfilippo, Roberto Lombardo, Mario La Barbera ed altri ancora, ma l’esiguo numero di iscritti registrati, 26, hanno indotto direttore segretario e responsabile sportivo dell’Ente ad allertare il consiglio di amministrazione che non ha esitato a deliberare il rinvio ad altra data del 2022, per l’atteso ritorno, dopo 11 anni, dell’unico e prestigioso rally della provincia ennese.

La nuova veste, quella della ventisettesima edizione del Rally di Proserpina, con gli inediti premi indetti dal Comune di Piazza Armerina, “Palio dei Normanni”, e dal Comune di Leonforte, “Filippo Liardo”, abbinati rispettivamente ai vincitori delle prove speciali “Villa del Casale” ed “Erbavusa”, sarà riproposta nella data che la Federazione e la Commissione Rally ACI Sport indicheranno a breve.

“E’ emerso un ottimo lavoro di squadra che non sarà vanificato – le parole del presidente del Consorzio Ente Autodromo Pergusa Mario Sgrò, che ha voluto sottolineare l’impegno e la professionalità espressa in questo progetto -. Il particolare momento che l’economia nazionale sta attraversando ha ridotto notevolmente le possibilità di spesa anche nel settore motoristico sportivo, quello agonistico in particolare. Sia per l’importanza della manifestazione sia per gli obiettivi in essa prefissati alla vigilia con la Federazione, oltre che per l’aspetto economico e finanziario, non abbiamo avuto esitazione nel deliberare il rinvio ad altra data dell’evento – ha aggiunto Sgrò -. A Maurizio Dipietro, Antonino Cammarata e Salvatore Barbera, rispettivamente sindaci di Enna, Piazza Armerina e Leonforte, comuni e territori impegnati nell’organizzazione dell’evento, esprimo a nome mio personale e di tutto il cda, gratitudine ed apprezzamento per l’importante impegno apportato – ha ancora sottolineato il Presidente – come agli Uffici del Libero Consorzio del Comune di Enna, della Questura e della Prefettura di Enna. Tutti siamo al lavoro verso l’imminente AciSport Racing Weekend del 13/14/15 maggio, anche se è prossimo l’annuncio di altri positivi ed importanti sviluppi in fase di pianificazione. Incrociamo le dita” l’auspicio conclusivo di Sgrò.