Enna: rinvenuta antica mulattiera lungo la Via Sacra

Ritrovamento di possibile interesse archeologico ad Enna inerente un’antica mulattiera che si ipotizza potesse condurre al santuario di Demetra. A dare la notizia è il dottore in archeologia Alfredo Crimì. Nei giorni scorsi, insieme alla compagna e ad un gruppo di amici, ha percorso per la prima volta “La Via Sacra”, il sentiero che parte dalla contrada Baronessa e conduce ai piedi della Rocca di Cerere. Crimì ha avvisato la Soprintendenza di Enna della sua scoperta e attende adesso risposta per ulteriori approfondimenti. Tramite l’associazione “Enna Nostra”, presieduta dall’ingegnere Paolo Parrino, è stato avvisato anche il Comune.

“Mentre camminavo – spiega Crimì – notavo tracce antropiche e ad un certo punto scorgo un affioramento di blocchi. Avvicinandomi ho notato la presenza del muretto di contenimento e un allineamento di massi semisbozzati e resi piani sul piano di calpestio. Questi elementi, messi a confronto con le antiche strade pavimentate rinvenute nel territorio di Assoro e Leonforte, mi hanno lasciato sin da subito pensare che si trattasse dei resti di una via pavimentata. Purtroppo le erbe infestanti – prosegue – non hanno consentito di scorgere altri dettagli e di fare ulteriori approfondimenti, ma il percorso si sviluppa per circa 25 metri”.

Crimì è esperto di viabilità antica. Ha, infatti, recentemente individuato la via Catania-Termini nel territorio di Assoro e Leonforte a cui è seguita una pubblicazione dal titolo “La viabilità antica nell’ennese, la via Catania Termini nel territorio di Leonforte e Assoro”.