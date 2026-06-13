Enna: rinnovato il protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e Co.Tu.le Vi.

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Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del fenomeno sempre grave ed attuale della “violenza contro le donne”, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna ha rinnovato il protocollo d’intesa con l’organizzazione di volontariato Co.Tu.le Vi., operativa sul territorio attraverso gli sportelli antiviolenza “Diana”.

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A sottoscriverlo sono stati il Colonnello Alfredo Beveroni, Comandante Provinciale, e la dottoressa Palma Camelia Aurora Ranno, fondatrice e presidente dell’Organizzazione Co.Tu.le Vi..

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Il protocollo, grazie al quale le parti rafforzeranno i rapporti già esistenti, si propone tra l’altro di consolidare e sviluppare i servizi della rete interprovinciale di sportelli antiviolenza collegati, di favorire un processo di comunicazione ed informazione sul fenomeno della violenza di genere e una comune progettualità sui servizi e sulle azioni erogate, anche al fine di definire un’azione di studio ed analisi costante, diffusa e condivisa.

In particolare l’Arma dei Carabinieri si adopererà nel fornire alle vittime tutte le informazioni relative agli sportelli antiviolenza “Diana”. Presenti alla firma del protocollo gli avvocati Eleanna Parasiliti Molica, Giampiero Cortese e Giovanna Scarlata, nonché il Col. Antonino Restuccia, Comandante del Reparto Operativo, impegnati sul territorio nel contrasto e nella prevenzione del fenomeno.

L’organizzazione di volontariato Co.Tu. le Vi., tra i vari compiti, ha attivato dei percorsi assistenziali e di sostegno in sinergia operativa con i servizi sociali, favorendo azioni di sensibilizzazione rivolte alle scuole e ai punti di aggregazione presenti sul territorio e provvedendo a realizzare anche idonee politiche di collaborazione e di rete con le autorità sanitarie territoriali.