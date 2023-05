Enna: rinnovato il direttivo della Confraternita dello Spirito Santo

Nella giornata di ieri, presso la chiesa dello Spirito Santo ad Enna, si sono svolte le elezioni finalizzate al rinnovo del consiglio direttivo della Venerabile Confraternita dello Spirito Santo per il triennio 2023-2026. A seguito dello spoglio sono risultati eletti come rettore Francesco Petralia, primo assistente (vice rettore) Biagio Milano, secondo assistente Dario Debole. Nelle altre cariche l’assemblea dei confrati ha scelto come segretario Stefano Milano, cassiere Cristofero Faraci ed economo Giuseppe Battiato.

Nel discorso di ringraziamento il rettore ha espresso gratitudine nei confronti dei consiglieri uscenti per il lavoro svolto nel triennio passato e ha augurato buon lavoro al nuovo gruppo.