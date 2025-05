Enna, rilancio dell’autodromo: dopo il Libero Consorzio visione condivisa anche dall’ACI

PUBBLICITÀ

L’Automobile Club Enna accoglie con grande favore le dichiarazioni rese dal Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, nel corso della conferenza stampa di lunedì. In quella sede, il Presidente Capizzi ha inserito con chiarezza il rilancio dell’Autodromo di Pergusa tra le priorità strategiche dell’azione amministrativa del nuovo governo provinciale, al pari della viabilità, dell’edilizia scolastica e delle politiche attive per il lavoro.

Una visione che l’ACI Enna condivide pienamente, non solo nelle parole ma nei fatti: già nei mesi scorsi, infatti, il Club aveva espresso pubblicamente la propria disponibilità a sostenere un percorso di rilancio dell’impianto e, in particolare, a promuovere la revoca dello stato di liquidazione del Consorzio Pergusa, oggi principale ostacolo a ogni prospettiva di sviluppo e programmazione strutturata.

«Abbiamo già acquisito – dichiara il Presidente dell’ACI Enna, Alessandro Battaglia – un parere legale pro-veritate che chiarisce le modalità con cui è possibile revocare lo stato di liquidazione. Serve un’assemblea consortile, e serve l’unanimità. Ora, con due dei tre soci fondatori (Provincia e ACI) che esprimono apertamente la volontà di procedere in tal senso, è venuto il momento di fare chiarezza: occorre che anche il Comune di Enna, terzo socio, faccia sapere la sua posizione”.

Per questo motivo, l’Automobile Club Enna propone ufficialmente la convocazione dell’assemblea consortile del Consorzio Pergusa, al fine di votare la revoca della liquidazione e avviare una fase nuova, “fondata su una gestione moderna, trasparente e partecipata dell’impianto – comunica l’ACI Enna – infatti approvando le modifiche statutarie necessarie e rimuovendo le ragioni che hanno portato alla liquidazione sarà possibile rilanciare l’autodromo”.

“Il tempo non è nostro alleato, se vogliamo un rilancio sportivo per il 2026 dobbiamo tenere conto delle disposizioni Federali, sia nazionali che internazionali, e mettere in atto tutte le strategie possibili, per ottemperare alle richieste dell’utenza ”, prosegue Battaglia. «Chi ha davvero a cuore il futuro dell’Autodromo, non come semplice slogan, ma come progetto concreto, ora ha l’occasione di dimostrarlo. Da parte nostra c’è piena disponibilità, come sempre, al dialogo istituzionale e alla collaborazione operativa. Ma è altrettanto chiaro che il tempo dell’attesa è finito: oggi più che mai, il territorio chiede risposte e impegni precisi. L’Autodromo non può più restare ostaggio dell’incertezza politica».

L’ACI Enna ribadisce infine che il rilancio di Pergusa non riguarda soltanto la dimensione sportiva, ma coinvolge in modo diretto la promozione turistica, la crescita economica, l’attrattività del territorio e le opportunità occupazionali per i giovani: “Rinunciare oggi a rimettere in moto questo percorso significa perdere una grande occasione per Enna e per tutta la Sicilia centrale”.