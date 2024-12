Enna: rigenerazione urbana, presentati gli esiti dei concorsi di progettazione

PUBBLICITÀ

Si è tenuto giovedì scorso presso l’Urban Center di Enna il seminario “Rigenerazione urbana – I concorsi di progettazione in provincia di Enna” nel quale sono stati presentati gli esiti dei cinque concorsi di progettazione espletati nella Provincia.

Sono state cinque le amministrazioni coinvolte in un processo virtuoso che ha consentito la gestione telematica e totalmente anonima dei concorsi. Ciò ha dato la possibilità alle amministrazioni di scegliere il progetto che meglio rispondesse ai programmi funzionali e alle esigenze presenti nei DIP (Documenti di Indirizzo Progettuale). In questo processo, l’Ordine degli Architetti PPC di Enna ha messo a disposizione gratuitamente l’utilizzo della piattaforma concorsiawn su apposita convenzione con CNAPPC, a seguito della sottoscrizione di un atto di intesa.

L’Ordine degli Architetti ha manifestato l’impegno e la disponibilità per la realizzazione di quella programmazione finalizzata alla realizzazione di progetti di rigenerazione urbana attraverso il progetto di architettura, considerato strumento decisivo per puntare a trasformazioni di qualità.

“E’ in questa direzione – afferma il presidente Sebastiano Fazzi – che l’Ordine si è messo a disposizione e continua ad impegnarsi per promuovere, sul territorio provinciale, il concorso di progettazione, previsto dal codice dei contratti pubblici, ed in Sicilia incentivato attraverso la L.R. n. 12/2023 anche per i giovani professionisti che possono dimostrare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari a valle e cioè dopo aver vinto un concorso. Inoltre – prosegue il presidente – la volontà è quella di dare un fattivo contributo alla crescita del nostro territorio che si trova a vivere un momento storico unico. Questa metodologia consente di far ritornare il progetto di architettura al centro della crescita dei territori, favorendo le strategie di sviluppo comune e rimuovendo gli ormai diffusi fenomeni di spopolamento”.

I contributi della politica sono stati determinanti al fine di un confronto su regole e modalità che possano portare ad una immediata messa in campo di progettazioni di qualità e che riescano a contribuire al miglioramento della qualità della vita.

Al termine del seminario, sono stati premiati i progetti vincitori ed inaugurata la mostra.

“E’ con soddisfazione – conclude Fazzi – che riteniamo di aver raggiunto l’obiettivo prefissato, finalizzato a conseguire una stretta rete di collaborazione fra il Governo nazionale, l’ANCI nazionale, il Consiglio Nazionale Architetti PPC, le amministrazioni territoriali e gli ordini professionali, tale da garantire, in futuro, il monitoraggio dei processi progettuali e il conseguimento degli obiettivi tesi alla trasformazione territoriale di qualità”.