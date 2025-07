Enna: “Riflessi dell’anima – quello che le parole non dicono”, mostra alla cooperativa La Piramide

PUBBLICITÀ

La Cooperativa Sociale LA PIRAMIDE presenta la mostra fotografica “Riflessi dell’anima – quello che le parole non dicono”, frutto del laboratorio espressivo e creativo condotto dalla fotografa e Maestra d’Arte Alessia Tabita all’interno del centro FreeStigmaLab.

I protagonisti della mostra sono persone con fragilità psichica che, attraverso il linguaggio universale della fotografia, hanno potuto raccontarsi senza filtri, esplorando la propria interiorità e sfidando i pregiudizi.

Una sequenza di ritratti intensi, autentici, potenti: scatti che parlano d’identità, dolore, rinascita, speranza. In un bianco e nero che toglie il superfluo per lasciare spazio all’essenziale, ogni immagine diventa un ponte tra chi guarda e chi è guardato.

L’inaugurazione avverrà domani, venerdì 11 luglio, presso la sede della Cooperativa Sociale La Piramide, in via Roma 443 a Enna. Un’occasione per incontrarsi, riflettere e celebrare l’arte come strumento di inclusione, libertà e umanità condivisa. L’iniziativa è parte integrante del progetto FreeStigmaLab, un centro attivo sul territorio per l’inclusione sociale e la valorizzazione delle persone con fragilità psichica, attraverso laboratori di arte, fotografia, artigianato e cultura.

“Questa mostra – dichiara il presidente Calogero Bongiorno – è molto più di un’esposizione fotografica: è un atto di coraggio collettivo, un inno alla bellezza che può nascere anche dal dolore. È la dimostrazione concreta che, se accompagnate con rispetto e creatività, le fragilità possono diventare forza. Ringrazio tutti i partecipanti, la nostra straordinaria equipe, e in particolare Alessia Tabita per la sensibilità e la competenza con cui ha guidato questo percorso. Invitiamo tutta la cittadinanza a lasciarsi toccare da questi sguardi pieni di verità”.