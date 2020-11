Enna: rifiuti dei positivi al Covid, problema in via di risoluzione

Rifiuti speciali delle persone positive al Covid, ne avevamo parlato domenica scorsa dando voce alle denunce dei malcapitati.

Molti ancora li collezionano nei balconi delle proprie abitazioni. Oltre il danno la beffa, obbligati dal virus a fare vita domestica, isolati dal mondo, non possono lasciare casa neanche per andare a gettare la spazzatura nei cassonetti antistanti le abitazioni. Violerebbero di fatto anche la quarantena o/e l’isolamento fiduciario, tra l’atro.

Ma vi sono altri aspetti che preoccupano: i rifiuti sono fonte di ricontagio potenziale, dovrebbero trovarsi ancora nelle abitazioni dei guariti che, tra l’altro, per sanificare gli ambienti domestici devono disfarsi di tutto. Se non viene qualcuno a ritirare, il povero malcapitato non potrà ritornare alla sua vita di sempre, alla normalità.

L’Asp, sollecitata a tal proposito, aveva dato comunicazione che “la ditta aggiudicataria del servizio, vista la crescita esponenziale dell’impiego di contenitori di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti nei presidi sanitari, non erogherà più il servizio di ritiro e smaltimento presso le abitazioni dei soggetti positivi”.

In questi giorni dunque una probabile svolta. Le amministrazioni dei singoli comuni – Enna, Piazza Armerina, Aidone, Barrafranca, Pietraperzia e Valguarnera – della provincia di Enna, dove si erano registrati molte segnalazioni, prenderanno in carico il servizio di raccolta e smaltimento al posto della ditta nominata dall’Asp, che non è riuscita nel compito. A Enna sapremo i dettagli nelle prossime ore.

Ci auguriamo, dunque, che presto si risolva il problema che non riguarda il singolo ma piuttosto la salute pubblica.

Angela Montalto