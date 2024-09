Enna: rifiuti abbandonati in Via Trieste, diffida del Sindaco

PUBBLICITÀ

Questa mattina il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha inviato una segnalazione/diffida al direttore dei lavori, al RUP e all’impresa esecutrice dei lavori di “ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un padiglione dell’ex ospedale Umberto I da destinare a centro servizi sociali e del volontariato cittadino” attualmente in corso di esecuzione.

In particolare, il primo cittadino ha segnalato la presenza, da diverse settimane, di rifiuti solidi urbani che insistono sul marciapiede prospiciente la Via Trieste, all’altezza della ex sede INPDAP.

“Tali rifiuti – si legge nella nota – avrebbero dovuto trovare tempestiva occasione di smaltimento e che sono stati denunciati a mezzo stampa, senza esito”.

Il sindaco Dipietro, quindi, contesta alle figure di cui sopra, tale circostanza “idonea ad integrare astrattamente anche una discarica abusiva, con richiesta di relazionare entro 5 giorni, al fine di adottare gli atti consequenziali e si diffida all’immediato smaltimento di quanto sopra”.