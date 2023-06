“Ridiamo valore alla città” è il titolo dell’iniziativa in programma martedì alle ore 18 presso la Galleria Civica di Enna, organizzata dai gruppi consiliari del Partito Democratico e di Nuova Cittadinanza, per informare la città e le forze sociali dell’attività consiliare portata avanti in questi anni, della crisi amministrativa e politica che sta interessando la città e di una diversa visione della stessa.

All’incontro, aperto a tutti, sarà presente la deputazione nazionale e regionale.