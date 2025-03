Enna: ricostituito il direttivo provinciale di “Confartigianato Donne Impresa”

PUBBLICITÀ

In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna Confartigianato Imprese Enna annuncia la ricostituzione del Movimento “Confartigianato Donne Imprese” provinciale.

Lunedì scorso, presso la sede provinciale dell’Associazione datoriale Confartigianato Imprese Enna, l’assemblea provinciale ha eletto il direttivo e la presidente.

La presidenza è stata affidata a Melania Spalletta, giovane imprenditrice troinese operante nel settore della moda, che nello svolgere il proprio mandato sarà affiancata da due vice presidenti, Sibilla Giangreco di Assoro, collaboratrice dell’azienda dolciaria Aida Bio, e Russo Maria di Enna, titolare del Centro estetico Euthalia.

Il direttivo provinciale include altre 5 donne: Tanya Findaca di Barrafranca, creatrice di accessori; Veronica Marotta di Enna, titolare di Tarricrii; Ivana Parisi di Enna, titolare della Lavanderia BIO CHIC; Maria Angela Sutera, restauratrice ennese; Flavia Vinciguerra di Enna titolare della pizzeria l’Angolo Nascosto.

“Il Movimento Donne Impresa, attivo in tutta Italia – dichiara la neo eletta presidente – fu costituito nel 1994 per rappresentare le specifiche esigenze delle imprenditrici che, oggi come allora, sono punto di forza del sistema economico nazionale, come dimostrato dai dati sull’occupazione in Sicilia che per il 2024 hanno rilevato una crescita del 4,7% trainata da un +8,3% delle donne. Da ciò la volontà di operare, insieme alle colleghe, per tutelare gli interessi economici delle donne e sostenere il lavoro autonomo femminile, promuovendone la diffusione e l’adozione di misure di sostegno”.