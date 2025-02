Enna ricorda il chirurgo Armando Mingrino: a condurre il giornalista Rai Giovanni Nicoletti

PUBBLICITÀ

Venerdì alle ore 17,00 nella sala convegni dell’Ospedale Umberto I° di Enna presentazione del libro “Armando Mingrino. Il sogno, mai sopito, di rendere un servizio di qualità all’uomo malato”.

A guidare la narrazione sulla vita di Armando, dedita alla medicina, raccontata dal figlio Davide, il giornalista ennese di Rai2 Giovanni Nicoletti. Quest’ultimo ha conosciuto bene Armando essendo stato per molti anni compagno di scuola di Davide. Insomma due amici che s’incontrano e che ricordano, aiutati da altri interventi, in modo colloquiale e semplice i tratti salienti della figura e delle opere del noto chirurgo ennese.

Al collega e amico di Armando, il dott. Totò Barbera è stato affidanto un intervento dal titolo “Il sindacato: dalla Mariotti alla Aziendalizzazione”. Insieme, nel sindacato Anaao, Totò e Armando hanno condiviso tante “battaglie” ma soprattutto intensi momenti di vita.

Allo storico e saggista dott. Aldo Capucci il compito di affrontare il senso dell’impegno nel lavoro e nel sociale del noto chirurgo ennese. Ma chi ha conosciuto Armando sa bene che parlando di lui non è possibile sottacere un impegno che ha ritenuto fondamentale per tutta la vita: il perseguimento dell’ideale di una vita cristiana coerente ma soprattutto la santificazione del lavoro ordinario. Sono queste le linee che tratteggiano puntigliosamente e bene la figura del medico ennese. In una battuta lo storico Capucci fotografa il suo caro amico: “…Cristiano integerrimo, sposo e padre esemplare, professionista preparato e convinto di vivere la medicina come una missione, al servizio degli altri …”.

Da segnalare anche l’intervento del dott. Giuseppe Macaluso, già aiuto dell’UOC Chirurgia Toracica di Enna, che nel ricordare gli anni passati nel reparto dice:“Il metodo clinico sperimentato con successo da Armando Migrino è stata l’alleanza terapeutica che abbraccia medico e paziente”.

E per finire la testimonianza di Enza Muscarella, che è stata infermiera dell’UOC Chirugia Toracica. Ripercorrerà il suo periodo di crescita professionale grazie alla guida del suo primario nell’arduo cammino che l’ha portata da infermiera a capo sala.