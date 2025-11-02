Enna ricorda i defunti: cerimonie e omaggi ai caduti

PUBBLICITÀ

Nella giornata dedicata ai defunti e al loro ricordo, l’amministrazione comunale di Enna ha voluto tre momenti di commemorazione a cui ha presenziato il vicesindaco Francesco Comito.

Quest’anno, l’appuntamento con la consueta messa in ricordo di tutti i defunti, celebrata presso il piazzale del cimitero comunale e officiata dal vicario foraneo don Sebastiano Rossignolo, è stato preceduto dal tradizionale omaggio floreale alle tombe di personalità illustri del Comune di Enna e dal ricordo dedicato a tutti i caduti per causa di servizio delle forze dell’ordine e della protezione civile.

In particolare, questi ultimi sono stati ricordati con una breve cerimonia e la deposizione di una corona di fiori presso il monumento fatto erigere dall’amministrazione comunale ennese in piazza Franzolin. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti della Prefettura di Enna, delle forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) e di altre associazioni.

Infine, presso il mausoleo dei caduti di piazza Colajanni, è stata deposta una corona di fiori in memoria dei caduti di tutte le guerre.