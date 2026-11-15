Enna, riconoscimenti letterari per lo scrittore e giornalista Mario Antonio Filippo Pio Pagaria

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Nuovi riconoscimenti letterari per Mario Antonio Filippo Pio Pagaria, scrittore e giornalista catanese, ennese d’adozione, che ha partecipato a diversi concorsi nazionali con opere dedicate a temi sociali, tra cui la violenza sulle donne, l’antifascismo e la lotta alla mafia.

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Al Concorso letterario Koinè di Salerno, presieduto dalla poetessa e scrittrice Francesca Patitucci, Pagaria ha ricevuto un encomio d’onore nella sezione Poesia per la lirica “Gabbiana”, dedicata alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

Nello stesso concorso ha partecipato anche alla sezione Racconti con “Morte di una vera donna”, opera che narra la storia di una madre di famiglia impegnata nella lotta contro la mafia, uccisa per il suo coraggio, ma capace di lasciare una testimonianza alla comunità.

Un altro riconoscimento riguarda il racconto “La prostituta di Via Coppola”, opera di carattere antifascista e femminista, per il quale lo scrittore riceverà il Diploma d’onore al Premio Michelangelo Buonarroti, presieduto da Barbara Benedetti, fondatrice dell’associazione culturale «Arte per amore».

Infine, il prossimo 5 dicembre a Roma, Pagaria riceverà il diploma di finalista nell’ambito del Premio «Caffè delle Arti», presieduto dalla scrittrice Patrizia Vittoria Rossi, con il racconto “Morte di una vera donna”.

“Ho voluto partecipare con questi racconti dedicati alle donne perché sono certo che esse, con la loro gentilezza, rappresentino un forte contraltare alla presenza ingombrante di noi uomini che, spesso, prepotentemente, cerchiamo di occupare tutti gli spazi sociali e politici, ponendo le donne medesime in secondo piano. Bisogna, soprattutto nel nostro Meridione, battersi perché la donna occupi dappertutto, con pari dignità, posti di tutto rispetto”.

E ora Pagaria si sta preparando a dare alle stampe il suo libro che sarà pubblicato in primavera e sarà presentato ad Enna.