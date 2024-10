Enna: richiesto lo stato di emergenza per i danni della perturbazione del 19 ottobre

PUBBLICITÀ

Con delibera n. 238 questa mattina la giunta comunale di Enna ha deciso di richiedere agli organi competenti la dichiarazione dello stato di emergenza derivante dai danni causati dalla perturbazione metereologica del 19 ottobre scorso che ha colpito il territorio del Comune di Enna, sussistendo gli estremi che legittimano l’attivazione di interventi atti a rimuovere le situazioni di grave pericolo per i cittadini e di disagio per la cittadinanza colpita dall’evento, con possibilità di riconoscimento di tutte le agevolazioni previste per legge.

A seguito di tale deliberazione si procederà, quindi, alla richiesta di concessione di adeguate risorse finanziarie per la copertura degli oneri sostenuti e/o da sostenere per far fronte agli eventi emergenziali volti ad assicurare prioritariamente la tutela degli interessi pubblici primari della popolazione interessata, con riferimento alla salvaguardia della vita umana.