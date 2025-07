Enna: richiesto Consiglio Comunale straordinario sul servizio idrico integrato

PUBBLICITÀ

I consiglieri comunali Francesco Di Venti, Francesco Comito, Giusy Firrantello, Gaetano Catalano e Naomi Fiammetta, tutti firmatari della richiesta, comunicano di aver presentato formale istanza al Presidente del Consiglio Comunale di Enna, Paolo Gargaglione, per la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario con un ordine del giorno di fondamentale rilevanza per il futuro del territorio e delle sue risorse naturali.

L’iniziativa nasce dalla necessità di fare chiarezza sulle azioni intraprese da Acqua Enna e dall’ATI di Enna in merito alla programmazione e al miglioramento del servizio idrico integrato e delle reti fognarie, con un focus specifico sulla possibilità di convogliare i reflui depurati nel bacino del Lago di Pergusa, zona di elevato pregio naturalistico e ambientale.

“Alla luce degli avvisi recentemente pubblicati dall’Assessorato regionale all’Energia, che pongono attenzione su reti fognarie, efficientamento idrico e depurazione – comunicano i consiglieri – riteniamo indispensabile avviare un confronto pubblico, tecnico e istituzionale, anche in vista di eventuali opportunità di finanziamento. Per questi motivi si è richiesta la partecipazione al Consiglio Comunale di: un rappresentante di Acqua Enna S.c.p.A., gestore del servizio idrico integrato; del Presidente dell’ATI di Enna, autorità competente per la pianificazione d’ambito; del Dott. Peppe Amato, responsabile risorse idriche di Legambiente Sicilia. L’obiettivo è promuovere trasparenza, partecipazione e consapevolezza tra i cittadini e gli attori istituzionali, affinché si possa procedere con una visione condivisa verso soluzioni concrete, sostenibili e orientate alla tutela dell’ambiente e del patrimonio idrico”.