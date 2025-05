Enna: “Ricette per la gioia”, allo Spaccio Bio gusto, salute e sapori bio

PUBBLICITÀ

Sabato 7 giugno alle ore 18:00, presso lo “Spaccio Bio bottega con cucina” di Enna Bassa, avrà luogo un aperitivo dal titolo “Ricette per la gioia” alla scoperta della cucina biologica, con ricette gustose e salutari preparate da una cuoca esperta in Sapori Bio.

Ospiti: Luisa Nasello, consulente e specialista in sanità integrativa; la dott.ssa Sandra Greco, esperta in alimentazione funzionale e nutrizione sportiva; la giornalista e presidente regionale di Assostampa, Tiziana Tavella; oltre ad Anna Tinebra e Stefano Di Vita dello “Spaccio Bio”.

Un incontro per rilassarsi, mangiare con gusto, ricevere consigli nutrizionali per uno stile di vita sano, riflettere insieme e confrontarsi con professionisti qualificati sull’importanza della prevenzione consapevole, imparando come prendersi cura a tavola della propria salute e benessere psico-fisico.

L’ingresso prevede un costo di euro 15, previa prenotazione al seguente form https://forms.gle/Z9UA9JoJYAREaXTM7. I partecipanti riceveranno, inoltre, in omaggio un ricettario con tutti i piatti assaggiati durante l’esperienza.

Ilenia Giordano