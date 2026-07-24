Enna: riaprono le piscine comunali di Pergusa

PUBBLICITÀ

Da domani, sabato 25 luglio, le piscine comunali di Pergusa torneranno ad accogliere il pubblico. Alle ore 9.00, una breve dimostrazione delle attività natatorie inaugurerà la riapertura.

PUBBLICITÀ

Nei giorni successivi, gli orari di apertura saranno, come di consueto, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

PUBBLICITÀ

Il costo di accesso sarà di 5 euro per la mezza giornata e di 8 euro per l’intera giornata. Per i bambini fino a 12 anni, il ticket sarà di 3 euro per la mezza giornata e di 5 euro per l’intera giornata.

Sarà inoltre possibile noleggiare un lettino al costo di 2 euro e un ombrellone al costo di 1 euro, fino a esaurimento della disponibilità.

“Ci dispiace non aver potuto offrire questo servizio nelle scorse settimane – comunica il Comune – ma si è reso necessario un importante intervento di manutenzione”.