Enna: riapre l’Hotel Sicilia, venerdì l’inaugurazione

Riapre ad Enna, a 7 anni dalla chiusura, l’Hotel Sicilia, un resort nel cuore dell’isola. “Da ennese sono orgoglioso di poter restituire alla città una struttura alberghiera di prim’ordine” dice il nuovo proprietario Calogero Selvaggio che, insieme al figlio Davide, aveva acquistato la struttura nel 2020 dal Libero consorzio comunale di Enna.

L’hotel, oggi un 4 stelle, che sorge nella parte alta della città, in piazza Napoleone Colajanni, a due passi dal Duomo e dal Castello di Lombardia, è una costruzione che risale agli anni 50 che aprì i battenti negli anni 60. Costruito per volere dell’allora assessorato regionale al Turismo, fu concepito come struttura tre stelle d’eccellenza del territorio. Oggi dopo, una ristrutturazione integrale, viene restituito alla città completamente rinnovato, elegante e funzionale in linea con i canoni della ospitalità contemporanea.

L’inaugurazione si terrà il prossimo 16 maggio alle 18:00 alla presenza di decine di tour operator, ospiti dell’albergo per un paio di giorni, nel corso dei quali la proprietà ha organizzato una serie di visite a musei, monumenti e luoghi di interesse storico di Enna guidate da guide specializzate.