Enna: riapre la Strada San Calogero

Questa mattina ha riaperto al transito veicolare la strada provinciale 51 “Strada di arroccamento sud-est San Calogero”. Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha provveduto a sistemare la barriera paramassi e a rimuovere i detriti che hanno invaso la carreggiata rendendo intransitabile l’arteria. Un intervento tampone in attesa che il Comune provveda a reperire i finanziamenti per mettere in sicurezza le pendici, come stabilito nel corso di un incontro, avvenuto lo scorso mese di agosto, promosso dal dirigente del settore viabilità dell’ente, l’ingegnere capo Giuseppe Grasso, con il dirigente tecnico e i funzionari dell’amministrazione comunale.

Intanto il Libero Consorzio comunale di Enna provvederà alla realizzazione di un progetto di manutenzione dell’arteria, ritenuta strategica per l’accesso ai siti turistici più significativi del capoluogo. Espletate tutte le fasi tecniche si attende adesso l’avvio del cantiere che, da quanto comunicato per le vie informali dalla ditta aggiudicatrice, avverrà nei prossimi giorni.

Il progetto, redatto dai tecnici dell’ente, l’ingegnere Claudio Catania e il geometra Mario Perticaro, è stato finanziato per un importo complessivo di circa 868 mila euro con decreto dell’assessorato regionale autonomie locali e funzione pubblica, nell’ambito dei programmi di manutenzione straordinaria di strade e scuole per l’anno 2020. Gli interventi previsti nel progetto per migliorare la percorribilità di questa importante arteria di collegamento con il capoluogo riguardano la sostituzione del pavimento stradale, la collocazione delle barriere di sicurezza, la pulizia e il rifacimento delle cunette, la realizzazione di muretti di sostegno e l’installazione della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale.

Anche se non inserito nel progetto, il Libero Consorzio predisporrà, con fondi propri derivanti dalle economie di gestione, l’impianto di pubblica illuminazione. Ad eseguire i lavori sarà la ditta Ati capogruppo AS Costruzioni ausiliata con l’impresa EF strade Ssrl- Mandante Movi, che se li è aggiudicati per un importo contrattuale di circa 474 mila euro con un ribasso a base d’asta di circa il 30 per cento.