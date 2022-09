Enna: riapre la Sp Milocca-Calderai

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio ha firmato l’ordinanza con la quale ha disposto la riapertura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della Sp 62 “Milocca – Calderai”. Una buona notizia per gli automobilisti che potranno ripercorrere questo tratto alternativo più breve e, quindi, più rapido per immettersi sulla autostrada A19 dallo svincolo di Mulinello.

La ditta aggiudicataria, la So.In costruzioni di Enna, ha ultimato i lavori di manutenzione straordinaria e migliorato le condizioni di sicurezza dell’arteria di collegamento ricadente nel territorio di Enna e Leonforte.

Il cantiere, aperto dallo scorso 17 maggio, ha provveduto a sistemare il manto stradale, a realizzare le barriere di protezione sui ponticelli esistenti, a pulire la sede stradale oltre che a rifare la segnaletica, verticale e orizzontale.

Il progetto è stato redatto dai tecnici del III settore dell’Ente. L’intervento, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche e approvato dal commissario straordinario, ha permesso di effettuare i lavori di messa in sicurezza del piano viario con la eliminazione delle parti ammalorate. Il percorso alternativo consentirà agli automobilisti in transito sulla SS 192 di imboccare la prima deviazione per immettersi sulla Sp 62 senza dovere proseguire per il percorso più lungo della 7A.

La ditta aggiudicataria ha realizzato i lavori per un importo contrattuale di circa 130 mila euro.