Enna: riapre la scuola di pallamano della Orlando Haenna

Riapre la scuola pallamano giovanile dell’Orlando Haenna, sia al maschile che al femminile dai 6 ai 14 anni. Così la società ennese oltre a programmare il presente, parallelamente programma il futuro.

La Orlando Pallamano Haenna vanta di tecnici federali specializzati con qualifica rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Handball sia per attività di base che per livelli superiori. I tecnici Mario Filiciotto e Marta Savoca si sono specializzati per la attività di base Coni e hanno ricevuto l’attestato di educatore sportivo giovanile. Come società la Orlando Pallamano Haenna è stata autorizzata dal Coni ad essere un centro per la formazione di atleti.

“Da marzo dell’anno scorso per via della pandemia abbiano dovuto chiudere la scuola pallamano – commenta Mario Filiciotto – ma dal 3 giugno finalmente abbiamo riaperto ai nostri ragazzi e ragazze e apriamo a nuovi bambini e bambine che desiderano conoscere il nostro sport. Per chi volesse portare i propri figli e figlie ogni martedì e giovedì saremo al palazzetto dello sport di Enna Bassa dalle ore 18 alle 19,30”.