Enna, riapre la piscina comunale
La piscina comunale coperta di Enna Bassa riaprirà al pubblico domani, martedì 17 novembre, dopo il periodo di chiusura.
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A comunicarlo è l’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Trovato, che ha annunciato di aver ricevuto il via libera dalla competente autorità sanitaria, necessario per consentire la ripresa delle attività.
L’impianto tornerà operativo con i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 21:30 e il sabato dalle ore 9 alle 20.
La principale novità riguarda la possibilità di praticare il nuoto libero. Come già anticipato dall’assessore, sarà disponibile almeno una corsia dedicata al nuoto libero durante l’intero orario di apertura della struttura.