Enna: riapre la palestra della scuola Valverde

Nella giornata di ieri il Comune di Enna ha affidato la palestra del plesso scolastico di Valverde al Centro Sportivo Italiano, guidato da Alberto Lo Giudice, allo scopo di restituirne la fruizione attiva al quartiere e alla città. L’intervento di affidamento dell’immobile si colloca nell’attività di riqualificazione e di rilancio del plesso scolastico, da poco tornato in possesso del Comune, e dell’intero quartiere di Valverde. La palestra sarà non solo uno spazio da dedicare all’attività sportiva, ma diventerà un luogo di incontro per l’intero quartiere, sia per i ragazzi che per gli adulti.

Il progetto presentato del CSI per l’affidamento dell’immobile è quello di una struttura messa a disposizione di tutte le associazioni sportive, sociali e culturali, della Confraternita di Valverde e dell’Azione Cattolica ennese.

“Credo che questo atto si collochi nel solco di quello che è stato lo spirito della mia amministrazione, che nel giorno del mio primo insediamento ho definito col motto ‘correre, correre, correre’. Anche in questa vicenda abbiamo corso, riuscendo ad ottenere prestazioni migliori che in altre circostanze. Purtroppo l’azione amministrativa, a volte, è disseminata da tanti ostacoli, in qualche caso incomprensibili, come alcuni che si sono frapposti e ancora si frappongono, all’utilizzo e alla riconsegna alla comunità di questo immobile che per l’amministrazione è un valore da coltivare e realizzare”, ha dichiarato il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro, che ha definito l’iniziativa di ieri “palestra aperta”, parlando di “una bella giornata per la città”.

“Una palestra aperta a tutti quelli che la vorranno fruire, del quartiere innanzitutto, ma anche della città, che vuole simboleggiare l’approccio diverso dell’amministrazione che guido, e che porterà al riaprire l’immobile scolastico di Valverde e a realizzare tante altre attività per rivitalizzare il quartiere, le attività economiche presenti in zona e la qualità della vita dei cittadini”, ha concluso il primo cittadino ennese.