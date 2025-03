Enna: riapre il bocciodromo dopo i lavori di messa in sicurezza

PUBBLICITÀ

“Sabato prossimo i nostri atleti bocciofili ennesi torneranno a giocare ad Enna, nel nostro bocciodromo, che è stato rimesso in sicurezza dopo che l’ultima allerta meteo lo aveva reso inagibile”. Così l’assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile che sottolinea anche come i “tempi di ripristino sono stati velocissimi, meno di un mese e per questa ragione mi preme ringraziare l’ufficio tecnico e l’ufficio sport per la solerzia con cui hanno seguito i lavori”.

“Oggi – prosegue la Campanile – ho constatato la necessità di altri piccoli interventi che saranno eseguiti non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno”.

Soddisfazione è stata espressa dell’ASD Circolo Bocciofilo Ennese per la tempestività e l’attenzione mostrata dall’amministrazione comunale e dall’assessore allo sport. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Maurizio Dipietro per la celerità dell’intervento che ha messo i nostri atleti nelle condizioni di non rinunciare al campionato in corso.

“Ciò che mi rende più felice – aggiunge poi l’assessore Campanile che sabato sarà presente all’incontro contro l’Asd Fratellanze di Messina valevole per i campionati di società – è sapere che un nostro concittadino con disabilità, frequentatore assiduo dell’impianto, da domani potrà riprendere a giocare. Un gioco che gli riempie la vita”.