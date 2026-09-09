Enna, riapertura delle scuole: al via il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale

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Il Comune di Enna avvia, prima dell’inizio dell’anno scolastico, il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, ormai usurata in diverse zone della città, dove la scarsa visibilità di strisce pedonali e altri segnali a terra rappresentava un rischio per automobilisti e pedoni. I lavori interesseranno Viale delle Olimpiadi, Viale Unità d’Italia, Via Leonardo da Vinci, la zona del Quadrivio a Enna Bassa, Viale Diaz e Viale IV Novembre a Enna Alta, oltre a Via Mazza.

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L’amministrazione ha motivato l’urgenza dell’intervento con le condizioni di deterioramento riscontrate sul territorio, che determinano una riduzione della visibilità della segnaletica e, di conseguenza, un rischio per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

L’assessore Arena a tal proposito ha aggiunto: “Abbiamo voluto avviare insieme alle manutenzioni stradali una programmazione puntuale sul rifacimento della segnaletica orizzontale. Questo oltre a costituire rispetto della normativa di riferimento rappresenta un investimento strategico per migliorare sicurezza, efficienza e accessibilità degli spazi pubblici, contribuendo sostanzialmente anche a restituire un senso di decoro e ordine dell’intero territorio comunale”.

Il sindaco Mirello Crisafulli ha commentato: “Un intervento atteso dalla comunità, che restituisce sicurezza alle nostre strade, con la volontà di anticipare l’inizio del nuovo anno scolastico che coincide anche con l’aumento del flusso stradale”.