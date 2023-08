PUBBLICITÀ

Il vicesindaco della città di Enna Ornella Romano e l’assessore Francesco Alloro comunicano che, a seguito degli interventi posti in essere dal proprietario dell’immobile oggetto di crollo, che il Comune aveva provveduto a diffidare, la viabilità di Via Fontana Grande è stata ripristinata.

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi la via era stata chiusa, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via S. Leone e la Via Paolo Lo Manto, a seguito del pericolo di crollo dell’immobile.