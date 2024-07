Enna: riaperta la A19, grosso incendio anche tra Nicosia e Cerami

PUBBLICITÀ

Un violento incendio ha interessato la A19 al km 124. Per avere la meglio sulle fiamme sono dovute intervenire tre squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Enna, supportate da due autobotti di rincalzo. L’intervento è iniziato intorno alle ore 14 e si è appena concluso. E’ intervenuto anche un elicottero. Durante le operazioni di spegnimento la A19 è stata chiusa in entrambe le direzioni, per poi essere riaperta intorno alle 18:30.

Fuori dal sedime autostradale ha operato anche il Corpo Forestale. A supporto anche i volontari antincendio della Protezione Civile di Assoro, Agira e Catenanuova. Numerose anche le pattuglie della Polstrada che hanno gestito la viabilità.

Oggi si è verificato anche un grosso incendio nel territorio di Nicosia, in Contrada Pancallo, al confine con il territorio di Cerami. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nicosia e tre squadre di volontari di Protezione Civile di Nicosia, Troina e Nissoria.