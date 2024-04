PUBBLICITÀ

Riaperta in entrambe le direzioni la A19 nei pressi di Enna in seguito alla rimozione del mezzo pesante incidentato e alla messa in sicurezza dell’area.

A causa di un autoarticolato ribaltatosi stamattina era stato chiuso il tratto al km 119,400 in entrambe le direzioni. L’incidente era avvenuto in area di cantiere.