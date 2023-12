PUBBLICITÀ

Revocata con un’ordinanza comunale l’attivazione della zona a traffico limitato (ztl), con relativa chiusura della circolazione veicolare e divieto di sosta, per oggi, sabato 23 dicembre.

La richiesta di sospensione della ztl, in particolare per la giornata odierna, era stata avanzata nei giorni scorsi con un’apposita nota dalla segreteria CNA di Enna, in accordo con Confartigianato, Confcommercio e CIDEC.