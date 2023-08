PUBBLICITÀ

E’ stata revocata per oggi e domani, venerdì 25 e sabato 26 agosto, la zona a traffico limitato (ztl) nel centro storico di Enna alta.

Il provvedimento è stato adottato dal Comune, come si legge nell’ordinanza, in quanto in contemporanea si svolgono i festeggiamenti di Maria SS. di Valverde (fino a domenica) e la manifestazione “E quindi uscimmo a riveder le stelle…” (sabato sera) e consentire, quindi, alla cittadinanza di poter partecipare agevolmente.