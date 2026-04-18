Enna, revoca della scorta a Gaetano Debole: la Cgil chiede una rivalutazione

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“La notizia della revoca della misura di tutela nei confronti di Gaetano Debole ci lascia profondamente sorpresi e sinceramente interdetti. Debole non è soltanto un imprenditore ennese: è una figura che, negli anni, ha rappresentato con coraggio e responsabilità un presidio concreto di legalità nel territorio, impegnandosi contro racket ed estorsioni. È stato presidente dell’associazione antiracket Fai di Leonforte e coordinatore provinciale, oltre a essere attuale presidente della Cassa Scuola Edile di Enna; un impegno civile che gli è valso anche il titolo di Cavaliere della Repubblica”. Così Giovanni Pistorio, segretario generale Fillea Cgil Sicilia, Antonio Malaguarnera, segretario generale Cgil Enna e Salvo Carnevale, della segreteria regionale Fillea Cgil Sicilia e segretario generale Fillea Cgil Enna.

“Secondo quanto riportato nelle notizie di queste ore – spiegano – la misura di protezione era stata adottata dopo gravi minacce ricevute da soggetti arrestati anche grazie alle sue denunce.

Proprio per questo, desta ancora maggiore sconcerto leggere le motivazioni e il contesto in cui questa decisione matura. Se pure vi sono valutazioni tecniche e procedurali alla base della revoca, resta una questione politica, istituzionale e morale che non può essere rimossa: i tecnicismi non possono sopravanzare il valore simbolico e sostanziale del messaggio che viene consegnato al settore produttivo e all’opinione pubblica. In una terra in cui denunciare continua a richiedere coraggio e sacrificio, revocare la tutela a chi ha scelto di stare apertamente dalla parte della legalità, a spese della propria libertà personale, produce un effetto pesantissimo”.

La Cgil di Enna, la Fillea Cgil Sicilia e la Fillea Cgil di Enna ritengono che questo sia un segnale devastante per ragioni fin troppo evidenti.

“Perché rischia di alimentare sfiducia – elencano Pistorio, Malaguarnera e Carnevale – perché può insinuare, in chi subisce pressioni o minacce, l’idea che denunciare significhi essere lasciati soli proprio nel momento in cui si avrebbe più bisogno della presenza dello Stato; perché indebolisce, agli occhi del mondo del lavoro e delle imprese sane, il patto di fiducia tra cittadini, istituzioni e apparati di sicurezza. Non ci sfugge che le decisioni sulle misure di protezione rispondano a valutazioni competenti e formalmente codificate. Ma proprio per questo riteniamo che, in casi come questo, occorra tenere insieme la dimensione tecnica e quella pubblica, perché la lotta alla mafia, al racket e alle intimidazioni non è mai un fatto neutro o soltanto amministrativo: è anche una grande questione democratica, civile e sociale. E quando a pagare il prezzo dell’esposizione sono imprenditori, lavoratori, rappresentanti delle associazioni antiracket e testimoni di giustizia, lo Stato deve saper offrire non solo procedure, ma anche una percezione concreta, visibile e credibile di protezione. Le dimissioni di Debole dagli incarichi nell’associazione antiracket, maturate proprio alla luce della revoca della tutela, rendono questa vicenda ancora più grave e allarmante. Esse raccontano meglio di qualunque commento il livello di amarezza e di solitudine che una simile decisione può produrre in chi, per anni, ha scelto di esporsi in prima persona per affermare il principio che legalità e libertà d’impresa devono camminare insieme. La revoca arriva, inoltre, nel bel mezzo di un periodo di espansione delle attività edili che sono di per sé fragili e vulnerabili agli appetiti criminali, nel senso più ampio del termine. Come è noto, la questione mafiosa è molto più complessa ed è da tempo evidente come sia una sommatoria di interessi trasversali dentro una comunità”.

Per queste ragioni, la Cgil di Enna e la Fillea Cgil Sicilia esprimono piena vicinanza e solidarietà a Gaetano Debole e rivolgono un appello forte alle istituzioni competenti affinché questa vicenda sia attentamente rivalutata.

“Non si può chiedere a imprenditori, lavoratrici, lavoratori e cittadini di denunciare e di resistere ai condizionamenti criminali – concludono Pistorio, Malaguarnera e Carnevale – se poi il segnale che passa è quello di un arretramento della tutela pubblica”.