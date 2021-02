Enna. Rete di Imprese e Comitati Cittadini: “Una linea comune per la rinascita”

Per non ridurre la Provincia di Enna ad un semplice luogo che ospita solo anziani, i fondi europei stanziati per il post pandemia debbono servire a ridurre il gap economico e infrastrutturale tra nord e sud, tra aree metropolitane e zone interne e svantaggiate.

Lo comunicano Rete di Imprese e Comitati Cittadini Ennesi, rappresentati rispettivamente da Totò Puglisi e Carlo Garofalo, che da alcune settimane stanno spingendo affinché la politica ennese tutta, compreso i rappresentanti istituzionali e tutte le organizzazioni datoriali e sindacali e associazioni impegnate sul territorio, rompano il silenzio e dal basso programmino una linea di azione comune per una rinascita economica e sociale di uno dei territori più poveri d’Europa quale è quello ennese.

In tal senso i due rappresentanti Totò Puglisi e Carlo Garofalo in questi giorni stanno incontrando rappresentanti delle istituzioni e di associazioni per dare vita ad un organismo associativo, quanto più trasversale possibile per proporre al nascituro governo Draghi un progetto per “Enna”.