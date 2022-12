Enna: respinta la mozione sulla trasparenza dei concorsi presentata dalle opposizioni

“Quella scritta ieri in Consiglio Comunale è stata davvero una brutta pagina: amministrazione e maggioranza hanno respinto la mozione presentata dalle opposizioni sulla trasparenza dei concorsi”. Lo dichiarano i gruppi consiliari di Nuova Cittadinanza e Partito Democratico di Enna.

Il documento, presentato da Nuova Cittadinanza e PD, ma votato anche dal gruppo dei moderati, tendeva a far si che l’amministrazione aprisse la possibilità di “partecipare ai concorsi, che sanciscono nei fatti una progressione di carriera, a tutti i dipendenti che fossero in possesso dei requisiti necessari e non solo a quelli operanti nell’area interessata. Il caso – proseguono i gruppi consiliari – nasce dall’avvocatura dove l’amministrazione ha provveduto alla nomina di un secondo avvocato, che da funzionario amministrativo ha acquisito il nuovo ruolo, senza che i tanti che avevano lo stesso diritto fossero stati messi nelle condizioni di partecipare ad una selezione fatta sulla base di titoli, esperienza comprovata, anzianità. Una palese discriminazione in danno delle pari opportunità, del merito, della trasparenza” commenta la minoranza.

“Era stata chiesta la revoca della decisione per provvedere ad una ricognizione degli aventi diritto e procedere poi ad una selezione vera che portasse alla nomina del ‘Migliore’ – concludono – ma si è preferita la nomina diretta. Una scelta politica e di potere che contestiamo senza tentennamenti, presa dall’amministrazione e sostenuta dalla maggioranza ancora una volta totalmente appiattita sulle posizioni di quest’ultima. E’ vero: governa chi ha vinto, ma almeno lo faccia con giustizia”.