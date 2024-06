Enna: respinta la mozione del consigliere Greco sul Castello di Lombardia

PUBBLICITÀ

Con 12 voti contrari e 7 favorevoli è stata respinta la mozione del consigliere comunale del Partito Democratico Marco Greco. La mozione, come presentata ampiamente dallo stesso promotore in apertura di dibattito, prevedeva la realizzazione di una passerella per consentire l’accesso all’attività di ristorazione situata nell’area del Castello di Lombardia e, in generale, trovare una soluzione per permettere l’accesso a cittadini e turisti da almeno uno degli ingressi del maniero.

L’accesso all’attività di ristorazione, come annunciato dal sindaco Maurizio Dipietro qualche giorno fa e ribadito poca fa in consiglio comunale, sarà comunque garantito a breve. Lo stesso primo cittadino ha detto che il Comune risarcirà la pizzeria per il danno subito a causa della chiusura forzata.

“Sono andato ancor prima della mozione in sopralluogo al castello – ha detto Dipietro durante il suo intervento – e i tecnici mi hanno spiegato le ragioni circa l’impossibilità di garantirne l’apertura durante i lavori”.

Durante il dibattito lo stesso primo cittadino ha lasciato intendere che una parziale riapertura del Castello potrebbe avvenire tra settembre e ottobre.

In merito alla questione del muro in cemento al centro di polemiche e oggi demolito, Dipietro ha detto che non intende entrare in polemica con la Soprintendenza e il Comune non farà alcun ricorso.

“Se c’è qualcuno che salva il castello quelli siamo noi e non quelli che fanno il sit-in” ha detto in conclusione di intervento.